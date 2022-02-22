Европейская федерация гандбола отменила международные матчи на Украине из-за ситуации с Россией

Европейская федерация гандбола (EHF) решила не проводить международные матчи на Украине из-за напряженной политической обстановки.

Таким образом, матч мужской Лиги чемпионов между украинским «Мотором» и французским «ПСЖ» состоится 1 марта на нейтральной территории – в словацком Прешове. Там же 3 марта «Мотор» сыграет с испанской «Барселоной». При этом ближайшие матчи женской украинской сборной в рамках отбора к Евро-2022 перенесены в Чехию на 4 и 5 марта.

«Текущая ситуация между Украиной и Россией влияет на предстоящие матчи, организованные под эгидой EHF. В регионе находятся несколько ведущих европейских мужских и женских гандбольных клубов, а также национальных команд», – заявили в EHF, отметив, что решение принято в целях безопасности игроков и команд.

EHF объявила о переносе матчей на следующий день после того, как президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.