Встреча российских медалистов Олимпиады-2022 с Путиным предварительно назначена на 4 марта

Встреча российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде-2022 в Пекине, с президентом России Владимиром Путиным предварительно назначена на 4 марта.

Об этом сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева.

«Предварительно встреча была назначена на 4 марта, но на сегодняшний день мне до конца не известна информация. Наши спортсмены готовятся к чемпионатам мира, поэтому их появление на мероприятии изначально было под вопросом.

Сейчас мы не можем ничего сказать. Если встреча состоится 4 марта, то мы не сможем принять участие», – сказала Барышева.

Сборная России в Пекине-2022 взяла 32 медали (6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых) и заняла девятое место в неофициальном медальном зачете.

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