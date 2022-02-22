Хоккей стал самым популярным видом спорта в России на Олимпиаде-2022 по доле просмотров, фигурное катание на 2-м месте, биатлон – 3-й («Мегафон ТВ»)

Хоккей стал самым популярным видом спорта в России на Олимпиаде-2022.

«МегаФон ТВ» проанализировал просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года.

Самым популярным видом спорта во всех регионах оказался хоккей. На него пришлось 25% от общего числа просмотров Олимпиады-2022 в Пекине, а самую большую аудиторию собрал финальный матч, в котором сборная России уступила Финляндии (1:2).

Второе место по популярности занимает фигурное катание (14% просмотров), третье – биатлон (10%), четвертое – лыжные гонки (7%), пятое – керлинг (6%).

Меньше всего пользователи смотрели соревнования по скелетону.

Источник: исследование «МегаФон ТВ».

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