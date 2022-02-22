Тебас о Джоковиче: «Я вакцинировался трижды. Когда потребуется четвертый укол, буду первым в очереди. Верю в вакцину»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о планах вакцинироваться в четвертый раз.

– В футболе может произойти случай вроде того, что случилось с Новаком Джоковичем в Австралии?

– Нравится вам это или нет, решения властей государств нужно уважать. В Испании нет обязательной вакцинации, в том числе в футболе.

Я вакцинировался трижды. Когда потребуется четвертый укол, буду первым в очереди, потому что я верю в вакцину.

Считаю это жизненно необходимым, но вмешиваться в решения других я не буду.

Является ли невакцинированный человек угрозой для общества? Если испанские власти так считают, пусть сделают вакцинацию обязательной, – заявил Тебас.

Джокович проиграл суд и уезжает из Австралии. Его признали антиваксером, угрозой порядку и могут не пустить обратно еще 3 года