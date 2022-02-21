Поражение хоккеистов в финале, рекордные 32 медали России, разгромная победа «Барсы» и хет-трик Обамеянга, нервотрепка от «МЮ», Валиева возобновила тренировки и другие новости

1. Российские хоккеисты проиграли Финляндии в финале Олимпиады и остались с серебряными медалями. Больше всего разочаровала импотенция в атаке, в 3-м периоде у нас всего три броска в створ. Слабо выступил на турнире Шипачев, а в символическую сборную включили только Егора Яковлева. Слепышев вообще сорвался и бросился разбираться с «хейтерами и гавноедами».

Для финнов это первое олимпийское золото в истории, хотя нашу команду они обыгрывают регулярно. В целом, серебро – нормальный итог, но, может, пора уже уйти тем, кто обещал победу и говорил, что главное – результат? Уже точно известно, что Алексей Жамнов продолжит работу с командой.

2. Россия завоевала 32 медали в 10 видах спорта на Олимпиаде-2022 в Пекине, 6 из них – золотые. Несмотря на 9-е место в медальном зачете, у нас рекорд по наградам – спасибо Большунову лично, лыжникам и фигуристам. Выиграла медальный зачет Норвегия – 16-е золото в копилку страны принесла лыжница Тереза Йохауг, одержавшая победу в в масс-старте на 30 км свободным стилем.

Олимпиада-2022 официально закрыта. Спасибо, что следили за ней на Sports.ru.

3. Воспарившая «Барселона» разгромила «Валенсию» и впервые при Хави одержала крупную победу, продлив серию без поражений в чемпионате до девяти матчей. Обамеянг начал забивать – и сразу же выдал хет-трик (один из голов габонцу записали уже после игры). Даже Дембеле отметился результативным действием.

Продолжает выигрывать «Бетис» – за «Зенит» перед ответной игрой Лиги Европы немного страшно. «Севилья» потеряла очки и позволила «Реалу» оторваться. Остальные результаты тура в Ла Лиге вы найдете здесь.

4. «МЮ» потрепал нервы своим болельщикам, едва не упустив победу в игре с «Лидсом» (4:2). Манкунианцы вели 2:0 к перерыву, позволили сопернику сравнять меньше чем за минуту, но в итоге затащили вышедшие на замену Фред и Эланга. Похоже, сработали индивидуальные беседы Рангника с футболистами. Все результаты АПЛ – здесь.

5. Знатно покуражились лидеры Бундеслиги. «Бавария» вынесла «Гройтер», хотя уступала к перерыву – у Левандовского дежурный дубль. «Дортмунд» отгрузил «Гладбаху» шесть голов, Марко Ройс поучаствовал в пяти из них. Шестерку отгрузил и «Лейпциг» Доменико Тедеско, от которого досталось «Герте». Все итоги дня в немецком чемпионате – здесь.

6. В Серии А гранды напротив штормят. «Интер» уступил дома «Сассуоло» – это уже третье поражение в пяти последних матчах. «Сассуоло» победил «Милан», «Ювентус» и «Интер» в гостях в этом сезоне. Еще хуже дела у «Аталанты», проигравшей «Фиорентине». У Бергамасков всего одна победа в восьми последних турах, куча травм и недовольство судейством.

6. Камила Валиева возобновила тренировки в Москве после возвращения из Пекина.

7. Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, отложенный из-за коронавируса, не состоится в Болгарии.

8. «Реал» предупредил Мбаппе, что второго шанса не будет, если француз решит не переезжать в Мадрид летом. Помимо Килиана, клуб намерен подписать и Холанда. Бэйл и Иско уходят, Азар, вероятно, тоже.

9. Американская фигуристка Полина Эдмундс вспомнила странный случай с российскими фигуристками на юниорском Гран-при 2013 года – с «бутылочками и пипетками».

10. Андрей Рублев в финале теннисного турнира в Марселе обыграл Феликса Оже-Альяссима и взял первый титул за год, а чуть позже добавил к нему и парный трофей.

11. Вратарь «Нанта» получил оценку 10 из 10 от L’Équipe за матч с «ПСЖ». Месси дали четверку, на полбалла выше оценил его игру Le Parisien.

Цитаты дня

Третьяк о победе Финляндии: «Что вы хотите, у них 270 катков на 5 млн людей. В каждом маленьком городке есть тренировки и площадки»

Депутат Свищев: «Предлагаю изменить систему подсчета на Олимпиадах – за каждую медаль присваивать баллы. Сейчас получается, что за вторые-третьи места можно не биться»

Спецпредставитель президента РФ Иванов: «Прямо говорю: если бы не Большунов, результат Олимпиады был бы печальным»

Анна Щербакова: «Я катаюсь не ради конкретной медали, а ради непередаваемых эмоций, которые испытываешь на льду. Это ни с чем не сравнить»

Тутберидзе о деле Валиевой: «Те, кто еще вчера улыбался, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции»

Мюллер о «Золотом мяче»: «Победителя определяют журналисты, поэтому выиграл Месси. В Мюнхене другое мнение – мы каждый день видим игру Левандовского»

Третьяк считает, что ФХР хорошо работает: «Золото и серебро двух последних Олимпиад, у канадцев лишь бронза. Потенциал российского хоккея – чемпионский, золотой»