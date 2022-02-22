Финал Кубка мира по лыжным гонкам могут перенести из Тюмени. FIS попросила Эстерсунд быть готовым к принятию соревнований

Международная федерация лыжного спорта (FIS) попросила шведский Эстерсунд быть готовым к принятию заключительного этапа Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени.

Об этом сообщил представитель Федерации лыжных видов спорта Швеции Ула Стремберг.

Ранее портал Faster Skier сообщил, что изменения в календаре могут произойти на фоне напряженных отношений между Россией и Украиной, однако не подтвердила эту информацию.

«Нас попросили подготовиться. Если возникнет конкретный вопрос с проведением гонок, организаторы обязательно приложат все усилия, чтобы попытаться его решить.

Соревноваться в России с такой геополитической обстановкой – не лучший вариант. Было бы разумно, если бы FIS проанализировала, можно ли перенести этап в другую страну», – сказал Стремберг.

Этап в Тюмени запланирован на 18-20 марта.