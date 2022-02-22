Финал Кубка мира по лыжным гонкам могут перенести из Тюмени. FIS попросила Эстерсунд быть готовым к принятию соревнований

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) попросила шведский Эстерсунд быть готовым к принятию заключительного этапа Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени. 

Об этом сообщил представитель Федерации лыжных видов спорта Швеции Ула Стремберг.

Ранее портал Faster Skier сообщил, что изменения в календаре могут произойти на фоне напряженных отношений между Россией и Украиной, однако FIS не подтвердила эту информацию. 

«Нас попросили подготовиться. Если возникнет конкретный вопрос с проведением гонок, организаторы обязательно приложат все усилия, чтобы попытаться его решить.  

Соревноваться в России с такой геополитической обстановкой – не лучший вариант. Было бы разумно, если бы FIS проанализировала, можно ли перенести этап в другую страну», – сказал Стремберг. 

Этап в Тюмени запланирован на 18-20 марта.

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