За фигурным катанием на Олимпиаде-2022 следили 39% россиян, на втором месте популярности – биатлон, на третьем – лыжные гонки

Медиахолдинг Rambler&Co провел исследования о просмотрах Олимпиады-2022 в России.

Больше всего зрителей следили за фигурным катанием (39% опрошенных), 21% зрителей предпочли биатлон, 18% - лыжные гонки, 17% - хоккей с шайбой, 2% следили за соревнованиями по сноуборду, по 1% набрали прыжки с трамплина, горные лыжи и керлинг.

Всего за следили 72% россиян. При этом две трети (66%) из них отметили, что чаще всего им попадались новости о победах российских спортсменов, 18% участников опроса искали информацию о результатах всех сборных, еще 14% интересовались допинговыми скандалами, а 2% - политическими интригами на играх.

Также в компании выяснили, что почти половина респондентов (48%) следили за ходом Олимпиады в онлайн-СМИ, 22% - по телевидению, 18% респондентов искали сведения в соцсетях, а для 12% основным источником информации стали Telegram-каналы и боты.

28% россиян вовсе не смотрели Олимпийские игры, а 70% из них считают, что в спорте стало слишком много политики, еще 18% специально не искали новости, потому что им все рассказали друзья или коллеги, 9% не любят спорт в принципе, а 3% не интересуют именно зимние соревнования.