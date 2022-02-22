УЕФА о России и Украине: «Постоянно и внимательно следим за ситуацией. Любое решение будет принято при необходимости»

УЕФА выступил с заявлением касательно российско-украинского конфликта.
«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. При необходимости любое решение будет принято в свое время.
В настоящий момент у УЕФА нет дальнейших комментариев», – говорится в сообщении организации.
Ранее британские СМИ сообщали о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.
Министр спорта Великобритании Надин Доррис заявила, что обсудит перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, а премьер-министр страны Борис Джонсон сказал, что Россия не должна принимать футбольные турниры, так как «вторгается в независимые страны».
Также УЕФА подтвердил информацию о переносе матча между киевским «Динамо» и «Спортингом» в Юношеской лиге УЕФА на 9 марта.