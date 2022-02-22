«Йокерит» не выходит из КХЛ: «Будем внимательно следить за решениями по санкциям. Ситуация сложная»

«Йокерит» будет продолжать выступление в чемпионате КХЛ.

Ранее фан-клуб опубликовал обращение к руководству финской команды с просьбой покинуть состав участников лиги.

«Клуб имеет обязательства по соглашению с и должен их соблюдать. Команда также несет ответственность перед сотрудниками как работодатель.

Ситуация сложная, но мы не считаем, что «Йокерит» является подходящей стороной, чтобы озвучить свой взгляд на происходящее.

В настоящее время мы внимательно следим за ситуацией и ведем активный диалог с заинтересованными сторонами.

Мы также будем внимательно следить за любыми решениями, касающимися санкций, и будем бескомпромиссно соблюдать их в своей деятельности», – сообщается в заявлении клуба из Хельсинки.

играет в лиге с сезона-2014/15.