Новое лого «Спартака», Гбамен в ЦСКА, выплаты клубов РПЛ по лимиту, три автогола футболистки «Ливерпуля», хоккейная сборная духовенства в Казани и другие новости

1. «Спартак» представил обновленный логотип. На форме он появится с сезона-2023/24.

2. Болельщиков без Fan ID будут передавать полиции при попытке попасть на стадион, билеты аннулируют, утверждает «Московский комсомолец».

3. «Зенит» выплатит больше всего средств в фонд развития молодых игроков – 154,2 млн рублей, «Ростов» получит больше всех – 76,6 млн. Опубликованы расчеты по лимиту «13+12» на примере этого сезона.

4. Союз биатлонистов России опубликовал состав российской команды на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка IBU.

5. ЦСКА арендовал полузащитника «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамена до конца сезона.

6. Женская сборная Саудовской Аравии провела первый матч в истории. Женщин в стране не пускали на футбол до 2018 года.

7. НХЛ. «Монреаль» продолжает побеждать с Мартеном Сен-Луи – на этот раз «Торонто» (5:2), несмотря на гол Михеева. «Калгари» выиграл 10-й матч подряд, обыграв «Виннипег» (3:1) и другие результаты.

8. ESPN расставил по местам 76 величайших игроков в истории НБА. Майкл Джордан – первый, Леброн Джеймс – второй.

9. «Локомотив» заявил украинского игрока Марка Мампасси как россиянина для участия в РПЛ. Клуб сообщил, что у футболиста есть российский паспорт.

10. Футболистка «Ливерпуля» и сборной Новой Зеландии Мейкала Мур забила три автогола в 1-м тайме матча со сборной США – правой и левой ногой и головой.

11. Менеджер сборной России Илья Ковальчук попросит о премиях для хоккеистов, не сыгравших на Олимпиаде: «Это одни из самых важных людей, пацаны сделали все для атмосферы».

12. Сборная Великобритании по баскетболу не приедет в Беларусь из-за угрозы военных действий.

13. В Казани сделают сборную духовенства из мусульман и православных и обсуждают создание исламской хоккейной лиги, пишет «Бизнес Online».

14. Суд отказался прекратить производство по иску Дмитрия Хохлова к Facebook. Слушание отложено на 23 марта.

15. Криштиану Роналду получил 5 баллов из 10 от The Independent за матч с «Лидсом». Ниже в «МЮ» оценен только Уан-Биссака.

16. Питбуль защитника «Милана» Тео Эрнандеса напал на другую собаку и ее хозяйку. Футболисту грозит разбирательство.

Цитаты дня.

Саночник Репилов: «На Олимпиаде нас просили «не обниматься» и «не целоваться» с украинскими спортсменами, чтобы у них не возникло проблем с руководством»

Савченко о поведении тренеров Валиевой после произвольной: «Наказания, которые были актуальны 100 лет назад, сегодня недопустимы. Думаю, дети там страдают»

Третьяк о длительных сборах: «У нас не обучают в клубах, а канадцы обучены. Составить звенья, физически подготовить – на это нужно время»

«Рядом с вами я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания». Валиева поблагодарила тренерский штаб Тутберидзе после Олимпиады-2022

Татьяна Навка: «Во всей стране сегодня два самых цитируемых и популярных человека – Валиева и Путин»