«Фонбет» предложил 10,1 млрд рублей за статус официального букмекера РПЛ – в 4 раза больше, чем лига получает сейчас

17 февраля провела первый этап тендера по определению официального букмекера.

Новый официальный букмекер получит эксклюзивное право на размещение рекламы во время трансляций и на сайтах. Организатором конкурсной процедуры выступил сейлз-хаус .

По данным «Коммерсанта», стартовая цена тендера на статус официального букмекера лиги стала рекордной, составив 8,3 млрд рублей за четыре сезона. На данный момент предложения выше стартовой суммы сделали две компании – «Винлайн» и «Фонбет».

«Фонбет» предложил 10,1 млрд рублей – наибольшее предложение на данный момент. Это в 4,2 раза больше действующего контракта РПЛ с «Лигой ставок», которая платит по 600 млн рублей в год (2,4 млрд рублей за четырехлетний цикл). По условия тендера «Лига ставок» может перебить предложение.