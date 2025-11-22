«Балтика» не проигрывает 6 матчей подряд в РПЛ. Команда Талалаева идет 5-й в таблице, дальше – игра со «Спартаком»
«Балтика» не проигрывает 6 матчей подряд в РПЛ.
«Оренбург» и «Балтика» сыграли вничью 0:0 в матче 16-го тура Мир РПЛ.
Таким образом, команда тренера Андрея Талалаева продлила серию без поражений в рамках чемпионата до шести игр (3 победы и 3 ничьих).
На данный момент «Балтика» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков в 16 матчах.
Команда из Калининграда продолжит сезон в РПЛ 29 ноября матчем против «Спартака». Перед этим «Балтика» сыграет с «Торпедо» в Fonbet Кубке России.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
