Тихий о невыплате зарплаты в «Серике»: «Подвоха не чувствовал. Заплатили за первые 2-3 матча, были премиальные. Ждал большего»

Дмитрий Тихий: не чувствовал никакого подвоха в «Серике».

Защитник Дмитрий Тихий прокомментировал ситуацию с задержками зарплаты в «Серик Беледиеспор ».

– Никакого подвоха я не чувствовал. Я ехал туда играть в футбол. Когда пошли первые задержки, руководство обещало рассчитаться в ближайшее время. Этого не произошло.

Поэтому спустя 4,5 месяца принял решение написать письмо клубу о том, что имеются задолженности и попросил их погасить.

– Контракт с клубом разорван?

– Да. На основании долгов я подал соответствующую бумагу, выждал все сроки и улетел.

– За это время «Серик» вам заплатил хоть что-то?

– В самом начале, первые 2-3 игры, были премиальные. Но скажу так: ждал большего, – сказал Дмитрий Тихий.