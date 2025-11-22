Тихий о невыплате зарплаты в «Серике»: «Подвоха не чувствовал. Заплатили за первые 2-3 матча, были премиальные. Ждал большего»
Дмитрий Тихий: не чувствовал никакого подвоха в «Серике».
Защитник Дмитрий Тихий прокомментировал ситуацию с задержками зарплаты в «Серик Беледиеспор».
– Никакого подвоха я не чувствовал. Я ехал туда играть в футбол. Когда пошли первые задержки, руководство обещало рассчитаться в ближайшее время. Этого не произошло.
Поэтому спустя 4,5 месяца принял решение написать письмо клубу о том, что имеются задолженности и попросил их погасить.
– Контракт с клубом разорван?
– Да. На основании долгов я подал соответствующую бумагу, выждал все сроки и улетел.
– За это время «Серик» вам заплатил хоть что-то?
– В самом начале, первые 2-3 игры, были премиальные. Но скажу так: ждал большего, – сказал Дмитрий Тихий.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
