Зобнин о Fan ID: «Шум от болельщиков в 2016-м и сейчас – две разные истории. Люди постепенно приходят, но это не фанатский сектор, а просто обычные болельщики»

Роман Зобнин о Fan ID: шум от фанатов в 2016-м и сейчас – две разные истории.

Полузащитник «Спартака » Роман Зобнин поделился мнением о Fan ID.

– Ты в команде почти 10 лет. Как изменился болельщик «Спартака» за эти годы?

– Очень сильно поменялся. Шум от болельщиков в 2016 году и шум сейчас – это две разные истории. Тем приятнее было наблюдать кубковую игру с «Локомотивом » [6 ноября], когда пришел фанатский сектор. Это совсем другой футбол, совсем другой накал, совсем другая атмосфера на футбольном стадионе. Но имеем то, что имеем.

Если взять первый год после всех изменений [с введением Fan ID], когда болельщиков практически не было на стадионах, и сравнить с нынешней ситуацией, то виден существенный прогресс. Люди постепенно приходят на стадион. Но это не фанатский сектор, а просто обычные болельщики, – сказал Зобнин.

