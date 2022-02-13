Золото в лыжной эстафете, «Челси» выиграл клубный ЧМ, судьи по делу Валиевой, поражение хоккейной сборной, неудачи «Баварии», «МЮ» и «Реала» и другие новости утра

1. Сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой выиграла золото в женской эстафете Олимпиаде в Пекине. Предыдущая победа в этой гонке у России была на Играх-2006. Кроме того, 21-летняя Степанова стала самой молодой в истории олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам.

2. Продолжаем следить за делом о положительной допинг-пробе у Камилы Валиевой. Заседание CAS начнется 13 февраля в 15:30 по московскому времени, решение примут на следующий день. Дело будут рассматривать арбитры из США, Италии и Словении. Сообщается, что январские допинг-пробы Валиевой были проверены раньше декабрьских, хотя анализ проводила одна лаборатория.

Были и новости поприятнее: на этот раз Камила после тренировки прошла через микст-зону с руководителем пресс-службы ОКР, а не одна.

3. «Челси» впервые выиграл клубный чемпионат мира, одолев «Палмейрас» в финале – 2:1. Это третий трофей для Тухеля во главе клуба за год. «Синие» при Абрамовиче выиграли уже 21 трофей.

4. Сборная России по хоккею впервые проиграла на этой Олимпиаде – Чехии в овертайме (5:6). Хорошо, что 1-е место в группе и участие в 1/4 финала было обеспечено досрочно.

В других матчах дня Канада проиграла США (2:4), Германия одолела Китай (3:2), Швейцария уступила Дании (3:5).

5. «Манчестер Юнайтед» снова потерял очки – на этот раз сыграли вничью с «Саутгемптоном» (1:1). Манкунианцы не выигрывают три матча подряд. Еще и Роналду перестал забивать – Криштиану 6 матчей подряд без голов, и это его худшая серия с 2009-го.

У соседей «МЮ», «Манчестер Сити», дела намного лучше – «горожане» разгромили «Норвич» (4:0). Команда Гвардиолы не проигрывает 12 матчей подряд, общий счет – 37:7.

Результаты остальных матчей дня в АПЛ можно найти здесь.

6. Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл золото в спринте на Олимпиаде в Пекине. Лучшим среди россиян стал Максим Цветков, занявший четвертое место, Латыпов – 11-й, Логинов – 38-й. Цветков на этой Олимпиаде финишировал четвертым второй раз подряд.

7. НХЛ. «Миннесота» обыграла «Каролину» (3:2), Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне, Свечников сделал дубль (а мог и хет-трик, но промахнулся по пустым воротам в концовке). «Сент-Луис» был сильнее «Чикаго» (5:1), у Тарасенко – 16-й гол в сезоне. Все результаты дня – здесь.

8. Внезапная осечка «Баварии»: мюнхенцы проиграли «Бохуму» (2:4), пропустив 4 гола за тайм. Даже 36-й и 37-й голы Левандовского в сезоне не помогли. Другие результаты тура Бундеслиги – тут.

9. В Ла Лиге «Реал» и «Вильярреал» сыграли вничью (0:0), а «Атлетико» в меньшинстве вырвал победу у «Хетафе» на 89-й минуте (4:3). Остальные результаты тура – здесь.

10. Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон с мировым рекордом выиграли ритм-танец на Олимпийских играх в Пекине, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 2-е, Степанова и Букин – 5-е.

11. В Серии А лидеры чемпионата «Интер» и «Наполи» поделили очки (1:1), «Лацио» разгромил «Болонью» (3:0). Остальные результаты – здесь.

12. НБА. 40+14+10 от Эмбиида помогли «Филадельфии» победить «Кливленд» и другие результаты.

13. Пишут, будто РФС сообщил клубам, что Fan ID в РПЛ начнет работать с июля. Однако союз не подтвердил информацию: «Конкретный порядок, условия – в проработке у правительства России».

14. Чалов согласился сократить вдвое зарплату, чтобы уехать из ЦСКА в «Базель», сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

15. Месси получил 4 балла из 10 от L’Équipe за матч с «Ренном» – хуже лишь у Дракслера. Le Parisien тоже дал Лео 4 из 10 – ниже нет ни у кого в «ПСЖ».

Цитаты дня.

Тутберидзе о допинг-тесте Валиевой: «Уверена, что Камила невинна и чиста. Для нас это аксиома, это не надо доказывать»

Орлов о Сафонове: «Играть в «Зените» – значит играть в ЛЧ. Клуб не поскупился бы на такой трансфер, мне кажется»

Член МОК Паунд о допинге Валиевой: «Русские совершенно не раскаялись. Им нужно взять тайм-аут на две или три Олимпиады»

Никишин об удалении в матче с Чехией: «Симулянт, я его даже не трогал. Воронков не бил, а развернулся к шайбе – вот такие они симулянты»

Журналистка The Washington Post: «Криминализация 15-летней Валиевой – это моральная катастрофа, к которой привели псевдопуританские выкрутасы антидопингового движения»

Ондуа о раздававших бананы темнокожим студентам МГСУ: «Такие негодяи делают худшую рекламу России. Зачем издеваться над человеком с другим цветом кожи?»

Андронов о деле Валиевой: «В Госдуме – доперы, 9 мая парадом идет по Красной Площади – допер, президенту задают вопрос доперы. Такая вот культура»

Степанова о Путине: «Надеюсь, сегодня я сделала все возможное, чтобы президент России полюбил лыжи!»