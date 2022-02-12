Россия впервые с 2006 года выиграла женскую лыжную эстафету на Олимпийских играх

Сегодня сборная России в составе , , и Вероники Степановой выиграла золото в лыжной женской эстафете на в Пекине.

Предыдущая победа в этой гонке у России была на Играх-2006 в Турине – тогда за команду выступали Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева.

На ОИ-2018 в Пхенчхане россиянки Наталья Непряева, Юлия Ступак, Анастасия Седова и Анна Нечаевская завоевали бронзу.

Золото в эстафете России принесла Вероника Степанова. Знакомьтесь с нашей дерзкой и яркой суперзвездой!