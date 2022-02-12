Россия впервые с 2006 года выиграла женскую лыжную эстафету на Олимпийских играх

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Олимпийская сборная России рекорды Олимпиада-2022 Наталья Непряева Юлия Ступак (Белорукова) Татьяна Сорина (Алешина) Вероника Степанова Лыжи

Сегодня сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой выиграла золото в лыжной женской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Предыдущая победа в этой гонке у России была на Играх-2006 в Турине – тогда за команду выступали Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева.

На ОИ-2018 в Пхенчхане россиянки Наталья Непряева, Юлия Ступак, Анастасия Седова и Анна Нечаевская завоевали бронзу.

Золото в эстафете России принесла Вероника Степанова. Знакомьтесь с нашей дерзкой и яркой суперзвездой!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные