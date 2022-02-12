Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди считает, что Россия должна пропустить несколько следующих Олимпийских игр из-за положительной допинг-пробы фигуристки .

«В определенный момент, когда страна абсолютно неисправима, вы оказываетесь в ситуации, когда этой стране необходимо взять тайм-аут. Мы могли бы сказать: мы можем вам помочь. У вас есть проблема. Мы поможем сосредоточиться на ней. Возьмите тайм-аут на одну, две или три , пока вы не возьмете все это под контроль.

Но русские не помогают себе, потому что они абсолютно не раскаялись. Они ничего не признают, они обжалуют каждое решение. Я думаю, что подход, вероятно, был слишком мягким, чтобы позволить им выступать в качестве Олимпийского комитета России.

Я уверен, что русские заручились поддержкой юристов и делают все возможное, чтобы контролировать возможный ущерб. Но как вы могли подвергнуть Валиеву такому риску? Это не похоже на испорченную добавку, это нетерапевтическое использование довольно сильнодействующего препарата», – сказал Риди.

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Проба Валиевой – положительная, МОК, ISU и WADA настаивают на отстранении. Онлайн. Live