«Атлетико» – «Хетафе». 3:3 – Корреа сделал дубль. Онлайн-трансляция

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«Атлетико» принимает «Хетафе» в 24-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Игру в прямом эфире можно посмотреть на сервисе Okko.

Атлетико – Хетафе 3:3 (второй тайм)
Дата проведения
12 февраля, 23.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Корреа, 2:0 – 27 Матеус Кунья, 2:1 – 30 Майораль, 2:2 – 37, пенальти Унал, 2:3 – 42, пенальти Унал, 3:3 – 45 Корреа.
АтлетикоОблак, Савич, Фелипе, Рейнилду, Лемар, Коке, Кондогбиа, Льоренте, Корреа, Суарес (Эрмосо, 60), Матеус Кунья.
ХетафеСория, Суарес, Митрович, Джене, Куэнка, Янкто, Максимович, Арамбарри, Оскар Родригес, Унал (Йокушлу, 55), Майораль.
Предупреждения:
Савич (3), Лекомт (13), Джене (15), Максимович (20), Арамбарри (22), Коке (45), Суарес (45).
Удаление:
Фелипе (58).

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