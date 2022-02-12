Заседание CAS по делу о допинге Валиевой начнется 13 февраля в 15:30 по московскому времени

Теги сборная России допинг CAS Олег Матыцин Олимпиада-2022 женское катание Министерство спорта России Матч ТВ Камила Валиева Фигурное катание

Заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой пройдет 13 февраля.

Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин. Позже эту информацию подтвердил CAS, уточнив, что заседание начнется в 15:30 по московскому времени (20:30 по пекинскому).

В декабре спортсменка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, но на следующий день отменило решение.

Накануне CAS зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на отмену временного отстранения Валиевой.

Проба Валиевой – положительная, МОК, ISU и WADA настаивают на отстранении. Онлайн. Live

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