Никишин об удалении в матче с Чехией: «Симулянт, я его даже не трогал. Воронков не бил, а развернулся к шайбе – вот такие они симулянты»

Защитник сборной России Александр Никишин поделился эмоциями после поражения от команды Чехии (5:6 ОТ) в матче Олимпиады-2022.
– Трудный матч. Много игры в меньшинстве, хорошо, что реализовали свое большинство. Много нелепых и неоправданных удалений.
– Что скажете про овертайм?
– Да что говорить – вы видели удаление.
– С чем это связано? Эмоции или усталость?
– Я даже по его лицу не попал, он там упал, симулянт. Никаких эмоций, я его даже не трогал. Мы должны были выиграть.
– Создалось такое ощущение, что чехи были злыми, агрессивными, постоянно провоцировали. Это действительно правильное впечатление?
– Они всегда такие. Агрессивные, цепляются, кусаются. Пару удалений на этом заработали.
– Казалось, что в моменте с удалением Дмитрия Воронкова тоже не все так однозначно?
– Он даже не бил его, а развернулся к шайбе. А тот упал. Вот такие они симулянты. Будем исправляться в следующей игре.
– Вы рады, что выходите в плей-офф с первого места?
– Мы не думаем об этом. Сегодня проиграли. Будем настраиваться на следующую игру, – сказал Никишин.
Воронков удален до конца матча за удар в голову Седлаку. Чехия забила дважды в большинстве