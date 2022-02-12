«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон». 1:1 – на гол Санчо ответил Че Адамс

В 25-м туре Премьер-лиги дома сыграл вничью с (1:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Счет в матче открыл на 21-й минуте, забил на 48-й.

«МЮ», набрав 40 очков, сейчас занимает 5-е место в таблице. «Саутгемптон», имея 29 баллов, идет 10-м.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги