«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон». 1:1 – на гол Санчо ответил Че Адамс

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Саутгемптон Че Адамс Джейдон Санчо онлайны Футбол

В 25-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Счет в матче открыл Джейдон Санчо на 21-й минуте, Че Адамс забил на 48-й.

«МЮ», набрав 40 очков, сейчас занимает 5-е место в таблице. «Саутгемптон», имея 29 баллов, идет 10-м.

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
12 февраля, 15.30, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 21 Санчо, 1:1 – 48 Адамс.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Бруну Фернандеш, Мактомини (Эланга, 76), Роналду, Рэшфорд (Лингард, 82), Санчо.
СаутгемптонФорстер, Уокер-Питерс, Беднарек (Стивенс, 46), Салису, Перро, Армстронг, Эльюнусси (Ливраменто, 71), Ромеу (Диалло, 90), Уорд-Проуз, Адамс, Броя.
Предупреждения:
Рэшфорд (16), Мактомини (31), Погба (85), Лингард (90).

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