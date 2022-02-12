«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон». 1:1 – на гол Санчо ответил Че Адамс

В 25-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Счет в матче открыл Джейдон Санчо на 21-й минуте, Че Адамс забил на 48-й.
«МЮ», набрав 40 очков, сейчас занимает 5-е место в таблице. «Саутгемптон», имея 29 баллов, идет 10-м.
- Дата проведения
- 12 февраля, 15.30, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Бруну Фернандеш, Мактомини (Эланга, 76), Роналду, Рэшфорд (Лингард, 82), Санчо.
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Саутгемптон –
Форстер, Уокер-Питерс, Беднарек (Стивенс, 46), Салису, Перро, Армстронг, Эльюнусси (Ливраменто, 71), Ромеу (Диалло, 90), Уорд-Проуз, Адамс, Броя.