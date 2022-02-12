Чемпионат Англии. «МЮ» играет с «Саутгемптоном», «Ман Сити» в гостях у «Норвича»

В 25-м туре Премьер-лиги в субботу «Манчестер Юнайтед» принимает «Саутгемптон», «Манчестер Сити» сыграет с «Норвичем» в гостях.
В воскресенье «Ливерпуль» проведет гостевой матч с «Бернли», «Тоттенхэм» будет противостоять «Вулверхэмптону», «Лестер» – «Вест Хэму».
Матч «Челси» – «Арсенал» перенесен из-за участия «синих» в клубном чемпионате мира в ОАЭ.
25-й тур
- Дата проведения
- 12 февраля, 15.30, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Рэшфорд, Санчо.
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Саутгемптон –
Форстер, Уокер-Питерс, Беднарек (Стивенс, 46), Салису, Перро, Армстронг, Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Проуз, Адамс, Броя.
- Дата проведения
- 12 февраля, 18.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 12 февраля, 18.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 12 февраля, 18.00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 12 февраля, 20.30, «Карроу Роуд»
- Дата проведения
- 13 февраля, 17.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 13 февраля, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 13 февраля, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 13 февраля, 19.30, «Кинг Пауэр»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.