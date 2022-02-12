Чемпионат Англии. «МЮ» играет с «Саутгемптоном», «Ман Сити» в гостях у «Норвича»

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В 25-м туре Премьер-лиги в субботу «Манчестер Юнайтед» принимает «Саутгемптон»,  «Манчестер Сити» сыграет с «Норвичем» в гостях. 

В воскресенье «Ливерпуль» проведет гостевой матч с «Бернли», «Тоттенхэм» будет противостоять «Вулверхэмптону», «Лестер»«Вест Хэму»

Матч «Челси» – «Арсенал» перенесен из-за участия «синих» в клубном чемпионате мира в ОАЭ. 

Чемпионат Англии

25-й тур

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
12 февраля, 15.30, «Олд Траффорд»
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Голы:
1:0 – 21 Санчо, 1:1 – 48 Адамс.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Рэшфорд, Санчо.
СаутгемптонФорстер, Уокер-Питерс, Беднарек (Стивенс, 46), Салису, Перро, Армстронг, Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Проуз, Адамс, Броя.
Предупреждения:
Рэшфорд (16), Мактомини (31).

Уотфорд – Брайтон
Дата проведения
12 февраля, 18.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

Эвертон – Лидс
Дата проведения
12 февраля, 18.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

Брентфорд – Кристал Пэлас
Дата проведения
12 февраля, 18.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика

Норвич – Манчестер Сити
Дата проведения
12 февраля, 20.30, «Карроу Роуд»
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Бернли – Ливерпуль
Дата проведения
13 февраля, 17.00, «Терф Мур»
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Ньюкасл – Астон Вилла
Дата проведения
13 февраля, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
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Тоттенхэм – Вулверхэмптон
Дата проведения
13 февраля, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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Лестер – Вест Хэм
Дата проведения
13 февраля, 19.30, «Кинг Пауэр»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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