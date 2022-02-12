Чемпионат Англии. «МЮ» играет с «Саутгемптоном», «Ман Сити» в гостях у «Норвича»

В 25-м туре Премьер-лиги в субботу принимает , сыграет с «Норвичем» в гостях.

В воскресенье проведет гостевой матч с «Бернли», будет противостоять , – .

Матч «Челси» – «Арсенал» перенесен из-за участия «синих» в клубном чемпионате мира в ОАЭ.

Чемпионат Англии

25-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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