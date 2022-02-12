Биатлонист Цветков второй раз подряд финишировал 4-м на Олимпиаде в Пекине. Он уступил 1,7 секунды в борьбе за бронзу спринта

Российский биатлонист Максим Цветков второй раз подряд занял четвертое место на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня Цветков остановился в шаге от бронзовой медали в спринте, пройдя гонку без промахов. Он уступил 1,7 секунды норвежцу Тарьею Бо, который на финише стал третьим. Победу одержал еще один норвежец – Йоханнес Бо.

Ранее Цветков также стал четвертым в олимпийской индивидуальной гонке, где промахнулся последним выстрелом и лишил себя шансов на золото. На данный момент это единственная ошибка россиянина на стрельбе – по итогам двух стартов он закрыл 29 мишеней из 30.

Промах Цветкова – новый грустный эпос нашего биатлона (как у Шипулина в Сочи). В деталях разбираемся, что помешало взять золото