Олимпиада-2022. Лыжи. Ступак, Непряева, Сорина, Степанова побегут за Россию в эстафете

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12 февраля на Олимпиаде в Пекине в соревнованиях по лыжным гонкам пройдет женская эстафета. За Россию выступят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Эстафета

4 х 5 км

Начало – в 10:30 по московскому времени, трансляция – в 10:25 на ТК «Россия 1».

Старт-лист

1. Норвегия (Тириль Венг, Тереза Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм, Рагнхиль Хага)

2. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова)

3. Финляндия (Анне Кюлленен, Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски)

4. США (Хайли Свирбул, Рози Бреннан, Нови Маккейб, Джесси Диггинс)

5. Германия (Катерина Саурбрей, Катарина Хенниг, Виктория Карл, Софие Крель)

6. Швеция (Майя Далквист, Эбба Андрессон, Фрида Карлссон, Юнна Сундлинг)

7. Швейцария (Лаурин Ван дер Граф, Надин Фандрих, Надя Калин, Алина Майер)

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