«Манчестер Сити» разгромил «Норвич» в гостях – 4:0. У Стерлинга хет-трик

В 25-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» крупно обыграл «Норвич» (4:0) в гостях.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Вингер горожан Рахим Стерлинг оформил хет-трик. Еще один гол забил Фил Фоден.
- Дата проведения
- 12 февраля, 20.30, «Карроу Роуд»
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Норвич –
Ганн, Ааронс (Байрэм, 63), Хэнли, Гибсон, Уильямс, Маклин, Ле-Мелу (Норманн, 63), Гилмор, Рашица, Пукки, Сарджент (Дауэлл, 87).
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва (Макати, 75), Фоден (Делап, 82), Стерлинг, Марез (Кайки, 84).
- Предупреждения:
- Рубен Диаш (17), Стерлинг (90).