«Манчестер Сити» разгромил «Норвич» в гостях – 4:0. У Стерлинга хет-трик

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В 25-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» крупно обыграл «Норвич» (4:0) в гостях. 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Вингер горожан Рахим Стерлинг оформил хет-трик. Еще один гол забил Фил Фоден.

Норвич – Манчестер Сити 0:4 (0:1, 0:3)
Дата проведения
12 февраля, 20.30, «Карроу Роуд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 31 Стерлинг, 0:2 – 48 Фоден, 0:3 – 70 Стерлинг, 0:4 – 90 Стерлинг.
НорвичГанн, Ааронс (Байрэм, 63), Хэнли, Гибсон, Уильямс, Маклин, Ле-Мелу (Норманн, 63), Гилмор, Рашица, Пукки, Сарджент (Дауэлл, 87).
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва (Макати, 75), Фоден (Делап, 82), Стерлинг, Марез (Кайки, 84).
Предупреждения:
Рубен Диаш (17), Стерлинг (90).

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