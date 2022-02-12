Ондуа о раздававших бананы темнокожим студентам МГСУ: «Такие негодяи делают худшую рекламу России. Зачем издеваться над человеком с другим цветом кожи?»

Полузащитник высказался о видеозаписи того, как на территории Московского государственного строительного университета (МГСУ) неизвестные выдавали темнокожим студентам бананы.

– Когда я играл в Дании и Швейцарии, местные журналисты спрашивали меня, сколько раз я сталкивался с расизмом в России. Я отвечал, что ни разу, а они не верили. Видимо, когда-то увидели похожее видео и решили, что это обычная история.

Когда посмотрел видео со студентами в Москве, мне стало жутко плохо. С одной стороны, это странно. Я не понимаю, зачем издеваться над человеком с другим цветом кожи? И если люди выкладывают такое, чтобы стать популярными, то какое у них сердце?

С другой стороны, мне от такого больно. Я вспоминаю, какие открытые и культурные люди живут в Москве. Что мне – чернокожему парню – доверяли капитанскую повязку в «Локомотиве» и ЦСКА.

Такие негодяи делают худшую рекламу России. Из-за них в Европе сложился стереотип, что чернокожие футболисты в нашей стране обязательно столкнутся с расизмом.

– Ты записал видео в поддержку ребят. И вообще рассказал о случившемся в сторис.

– Да, я это сделал, чтобы напомнить: мы все разные, а Россия – огромная, здесь живет много людей разных национальностей. Я много путешествовал по стране, однажды проводил отпуск в Магаданской области при минус 50, видел разные народы.

Мир такой большой – так зачем разделять людей по цвету кожи? Оставьте в покое людей, которые приехали в вашу страну учиться, – сказал Ондуа.

Темнокожим студентам МГСУ выдавали бананы. Их поддержал Ондуа: «Грустно и мерзко, что в Москве еще есть случаи расизма»