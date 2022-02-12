«Бавария» проиграла «Бохуму» (2:4), пропустив 4 гола за тайм. У Левандовского дубль

Теги Бавария Бохум бундеслига Германия Роберт Левандовски Кристиан Гамбоа Юрген Локадия Геррит Хольтманн Кристофер Антви-Аджей онлайны Футбол

В матче 22-го тура Бундеслиги «Бавария» на выезде проиграла «Бохуму» (2:4).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Хозяева забили все четыре гола в первом тайме – с 14-й по 44-ю минуту. У мюнхенцев дубль сделал Роберт Левандовски – он забил на 9-й и 75-й минутах.

«Бавария» пропустила 4 гола за матч впервые в этом сезоне Бундеслиги.

Бохум – Бавария 4:2 (4:1, 0:1)
Дата проведения
12 февраля, 17.30, «Рурштадион»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Левандовски, 1:1 – 14 Антви-Аджей, 2:1 – 38, пенальти Локадия, 3:1 – 40 Гамбоа, 4:1 – 44 Хольтманн, 4:2 – 75 Левандовски.
БохумЭссер, Гамбоа, Ляйтш, Белла-Кочап, Данило Соарес, Стафилидис, Машович, Асано, Пантович, Лосилла, Реджбечай, Остерхаге, Польтер, Локадия, Хольтманн, Антви-Аджей.
БаварияУльрайх, Павар, Зюле, Упамекано, Эрнандес, Забитцер, Толиссо, Гнабри, Киммих, Шупо-Мотинг, Мюллер, Левандовски, Коман, Сане.
Предупреждения:
Гамбоа (58), Реджбечай (74), Павар (90).

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