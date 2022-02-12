«Бавария» проиграла «Бохуму» (2:4), пропустив 4 гола за тайм. У Левандовского дубль

В матче 22-го тура Бундеслиги «Бавария» на выезде проиграла «Бохуму» (2:4).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Хозяева забили все четыре гола в первом тайме – с 14-й по 44-ю минуту. У мюнхенцев дубль сделал Роберт Левандовски – он забил на 9-й и 75-й минутах.
«Бавария» пропустила 4 гола за матч впервые в этом сезоне Бундеслиги.
- Дата проведения
- 12 февраля, 17.30, «Рурштадион»
- Голы:
- 0:1 – 9 Левандовски, 1:1 – 14 Антви-Аджей, 2:1 – 38, пенальти Локадия, 3:1 – 40 Гамбоа, 4:1 – 44 Хольтманн, 4:2 – 75 Левандовски.
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Бохум –
Эссер, Гамбоа, Ляйтш, Белла-Кочап, Данило Соарес, Стафилидис, Машович, Асано, Пантович, Лосилла, Реджбечай, Остерхаге, Польтер, Локадия, Хольтманн, Антви-Аджей.
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Бавария –
Ульрайх, Павар, Зюле, Упамекано, Эрнандес, Забитцер, Толиссо, Гнабри, Киммих, Шупо-Мотинг, Мюллер, Левандовски, Коман, Сане.