«Бавария» проиграла «Бохуму» (2:4), пропустив 4 гола за тайм. У Левандовского дубль

В матче 22-го тура Бундеслиги на выезде проиграла (2:4).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Хозяева забили все четыре гола в первом тайме – с 14-й по 44-ю минуту. У мюнхенцев дубль сделал Роберт Левандовски – он забил на 9-й и 75-й минутах.

«Бавария» пропустила 4 гола за матч впервые в этом сезоне Бундеслиги.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги