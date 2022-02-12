«Челси» впервые выиграл клубный чемпионат мира, одолев «Палмейрас» в финале – 2:1

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В финале клубного чемпионата мира в ОАЭ «Челси» обыграл бразильские «Палмейрас» (2:1, дополнительное время). 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Лондонский клуб выиграл этот трофей впервые в своей истории. В 2012 году «Челси» уступил в финале «Коринтианс» (0:1).

Челси Англия – Палмейрас Бразилия 2:1 (0:0, 1:1, 0:0)
Дата проведения
12 февраля, 19.30, «Mohammed Bin Zayed Stadium»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 55 Лукаку, 1:1 – 64, пенальти Рафаэл Вейга, 2:1 – 117, пенальти Хавертц.
ЧелсиМенди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен (Сарр, 90), Ковачич (Зиеш, 90), Канте, Маунт (Пулишич, 31), Хавертц, Лукаку (Вернер, 76), Хадсон-Одои (Сауль, 77).
ПалмейрасУэвертон, Маркос Роша (Дейверсон, 118), Гомес, Луан, Пикерес, Скарпа, Зе Рафаэл (Жаилсон, 60), Данило, Рафаэл Вейга (Атуэста, 78), Рони (Весли, 77), Дуду (Рафаэл Наварро, 103).
Предупреждения:
Весли (105), Луан (115), Атуэста (116), Хавертц (118).
Удаление:
Луан (120).

Статистика клубного ЧМ

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