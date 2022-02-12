«Челси» впервые выиграл клубный чемпионат мира, одолев «Палмейрас» в финале – 2:1

В финале клубного чемпионата мира в ОАЭ обыграл бразильские (2:1, дополнительное время).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Лондонский клуб выиграл этот трофей впервые в своей истории. В 2012 году «Челси» уступил в финале «Коринтианс» (0:1).

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