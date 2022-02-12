«Челси» впервые выиграл клубный чемпионат мира, одолев «Палмейрас» в финале – 2:1

В финале клубного чемпионата мира в ОАЭ «Челси» обыграл бразильские «Палмейрас» (2:1, дополнительное время).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Лондонский клуб выиграл этот трофей впервые в своей истории. В 2012 году «Челси» уступил в финале «Коринтианс» (0:1).
- Дата проведения
- 12 февраля, 19.30, «Mohammed Bin Zayed Stadium»
- Голы:
- 1:0 – 55 Лукаку, 1:1 – 64, пенальти Рафаэл Вейга, 2:1 – 117, пенальти Хавертц.
-
Челси –
Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен (Сарр, 90), Ковачич (Зиеш, 90), Канте, Маунт (Пулишич, 31), Хавертц, Лукаку (Вернер, 76), Хадсон-Одои (Сауль, 77).
-
Палмейрас –
Уэвертон, Маркос Роша (Дейверсон, 118), Гомес, Луан, Пикерес, Скарпа, Зе Рафаэл (Жаилсон, 60), Данило, Рафаэл Вейга (Атуэста, 78), Рони (Весли, 77), Дуду (Рафаэл Наварро, 103).
- Удаление:
- Луан (120).