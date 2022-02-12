Андронов о деле Валиевой: «В Госдуме – доперы, 9 мая парадом идет по Красной Площади – допер, президенту задают вопрос доперы. Такая вот культура»

Комментатор Алексей Андронов высказался об отношении к допингу в России, продолжив свою мысль о скандале с фигуристкой на Олимпиаде-2022.

На предыдущую публикацию Андронова – «На что рассчитывала Россия, после Сочи держа в Госдуме борца, лишенного двух золотых за допинг? И что в «инкубаторе Тутберидзе» делает врач, заваливший гребцов?» – ответил телеграм-канал «Спорт и сплетни»: «Пока одни публикуют никчемные релизы с высушенной прямой речью тренера, коллега правильно ставит вопрос: а зачем вам проходимцы с допинг-бэкграундом в штабе? Требуются пояснения. Ну, кроме слов, что разберемся.

И только в одном коллега иллюзорен: ну, причем тут дума – она что, эталон морали и нравственности? У нас в обществе нет осуждения допинга – у нас допингеры по телешоу ходят, и им рукоплещут, мол, подлецы, но свои!»

Андронов ответил: «Если бы они только по телешоу ходили... У нас комментируют доперы. Президенту задают вопрос доперы. В думе – доперы. 9 мая парадом идет по Красной Площади – допер.

Такая вот культура... Ну ничего, курорты Крыма и Кавказа (не всего) – теперь их сладкая мечта... Хорошо поработали – хорошо и отдохнут...» – написал Андронов.

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