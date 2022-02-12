Журналистка The Washington Post: «Криминализация 15-летней Валиевой – это моральная катастрофа, к которой привели псевдопуританские выкрутасы антидопингового движения»

Журналистка американского издания The Washington Post Сэлли Дженкинс опубликовала статью о российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Криминализация 15-летней Валиевой – это моральная катастрофа, к которой привели псевдопуританские выкрутасы антидопингового движения с их «нулевой терпимостью». Следствием стало обвинение невиновного. Просто посмотрите на Валиеву. Я не вижу в ее выступлениях ничего кроме неторопливой грации и чистого величия.

История Валиевой в очередной раз показала, насколько сомнительны токсикология, судебные преследования и бесконечные юридические проволочки со стороны WADA. Нет убедительных доказательств того, что небольшое количество препарата под названием триметазидин давало бы Валиевой хоть какое-то преимущество или что она принимала его умышленно.

Есть неопровержимые доказательства того, что она уже является величайшей фигуристкой нашего времени, а может, и в истории. Она возвышается над всеми. Нет такого вещества, которое помогло бы в ее артистизме, кроме вдохновения, с которым она катается», – написала Дженкинс.

«Это дело должно быть простым. Система тестирования облажалась, и нет ни одной причины наказывать Валиеву», – добавила журналистка.

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