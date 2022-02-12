Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала ситуацию с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой.

«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Очень много вопросов и очень мало ответов.

Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома – это не надо доказывать.

Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае. Мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости, до конца», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

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