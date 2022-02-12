Россия проиграла Чехии в овертайме (5:6), но заняла 1-е место в группе и вышла в 1/4 финала

Сборная России проиграла Чехии (5:6 ОТ) в заключительном матче на групповом этапе Олимпиады-2022 в Пекине.

Несмотря на поражение, россияне заняли первое место в группе. Прямую путевку в 1/4 финала турнира Россия обеспечила себе еще до игры.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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