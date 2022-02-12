Россия проиграла Чехии в овертайме (5:6), но заняла 1-е место в группе и вышла в 1/4 финала

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Сборная России проиграла Чехии (5:6 ОТ) в заключительном матче на групповом этапе Олимпиады-2022 в Пекине. 

Несмотря на поражение, россияне заняли первое место в группе. Прямую путевку в 1/4 финала турнира Россия обеспечила себе еще до игры.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Россия – Чехия 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1)
Дата проведения
12 февраля, 16.10, «National Indoor Stadium»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Ткачев (Гусев, Нестеров)
1:1 – 13 Кундратек (Червенка, Странски)
2:1 – 33 Нестеров (Гусев, Плотников)
2:2 – 39 Крейчи (Червенка, Кундратек)
2:3 – 40 Шпачек (Шулак, Соботка)
2:4 – 44 Клок (Т. Зогорна, Г. Зогорна)
3:4 – 44 Семенов (Плотников, Андронов)
4:4 – 47 Грицюк (Гусев, Ткачев)
5:4 – 49 Чибисов (Войнов, Шипачев)
5:5 – 49 Гика (Седлак, Крейчи)
5:6 – 65 Шулак (Крейчи)
Вратари: Федотов 35/41 – Грубец 24/29.

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