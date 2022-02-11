Чемпионат Испании. «Севилья» принимает «Эльче»

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24-й тур Ла Лиги стартует в пятницу матчем «Севилья»«Эльче».

В субботу «Реал» на выезде сыграет с «Вильярреалом», а «Атлетико» примет «Хетафе».

В воскресенье «Барселона» встретится с «Эспаньолом».

Тур будет закрыт в понедельник матчем «Мальорка» – «Атлетик».

Чемпионат Испании

24-й тур

Севилья – Эльче 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
11 февраля, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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Гол:
1:0 – 70 Гомес.
СевильяБуну, Рекик, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Ракитич, Гомес, Жордан (Дилэйни, 60), Корона (Рафа Мир, 60), Марсьяль, Эн-Несири (Мунир, 46).
ЭльчеБадия, Паласиос (Барраган, 39), Роко, Верду, Мохика, Пьятти, Фидель (Пасторе, 58), Хосан, Кике Перес, Маскарель, Гумбау, Моренте, Каррильо, Милья.
Предупреждения:
Верду (35), Гумбау (36), Бадия (69).

Кадис – Сельта
Дата проведения
12 февраля, 16.00, «Рамон де Карранса»
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Вильярреал – Реал Мадрид
Дата проведения
12 февраля, 18.15, «Эстадио де ла Серамика»
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Райо Вальекано – Осасуна
Дата проведения
12 февраля, 20.30, «Кампо де Вальекас»
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Атлетико – Хетафе
Дата проведения
12 февраля, 23.00, «Ванда Метрополитано»
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Алавес – Валенсия
Дата проведения
13 февраля, 16.00, «Мендисорроса»
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Леванте – Бетис
Дата проведения
13 февраля, 18.15, «Сьюдад де Валенсия»
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Реал Сосьедад – Гранада
Дата проведения
13 февраля, 20.30, «Реале Арена»
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Эспаньол – Барселона
Дата проведения
13 февраля, 23.00, «RCDE Стэдиум»
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Мальорка – Атлетик
Дата проведения
14 февраля, 23.00, «Сон Моиш»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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