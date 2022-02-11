Чемпионат Испании. «Севилья» принимает «Эльче»

24-й тур Ла Лиги стартует в пятницу матчем – .

В субботу на выезде сыграет с , а примет .

В воскресенье встретится с .

Тур будет закрыт в понедельник матчем – «Атлетик».

Чемпионат Испании

24-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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