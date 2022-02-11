Чемпионат Испании. «Севилья» принимает «Эльче»

24-й тур Ла Лиги стартует в пятницу матчем «Севилья» – «Эльче».
В субботу «Реал» на выезде сыграет с «Вильярреалом», а «Атлетико» примет «Хетафе».
В воскресенье «Барселона» встретится с «Эспаньолом».
Тур будет закрыт в понедельник матчем «Мальорка» – «Атлетик».
24-й тур
- Дата проведения
- 11 февраля, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Гол:
- 1:0 – 70 Гомес.
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Севилья –
Буну, Рекик, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Ракитич, Гомес, Жордан (Дилэйни, 60), Корона (Рафа Мир, 60), Марсьяль, Эн-Несири (Мунир, 46).
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Эльче –
Бадия, Паласиос (Барраган, 39), Роко, Верду, Мохика, Пьятти, Фидель (Пасторе, 58), Хосан, Кике Перес, Маскарель, Гумбау, Моренте, Каррильо, Милья.
- Дата проведения
- 12 февраля, 16.00, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 12 февраля, 18.15, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 12 февраля, 20.30, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 12 февраля, 23.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 13 февраля, 16.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 13 февраля, 18.15, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 13 февраля, 20.30, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 13 февраля, 23.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 14 февраля, 23.00, «Сон Моиш»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.