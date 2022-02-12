Чемпионат Германии. «Лейпциг» победил «Кельн»

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В пятницу в первом матче 22-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» победил «Кельн» (3:1).

В субботу «Бавария» на выезде сыграет с «Бохумом», а «Байер» дома встретится со «Штутгартом».

В воскресенье «Унион» будет играть с дортмундской «Боруссией».

Чемпионат Германии

22-й тур

РБ Лейпциг – Кельн 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
11 февраля, 22.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 25 Нкунку, 2:0 – 54 Ольмо, 3:0 – 57 Анхелиньо, 3:1 – 90 Лемперле.
РБ ЛейпцигГулачи, Хенрихс, Орбан, Клостерманн (Симакан, 70), Гвардиол, Анхелиньо (Мукиеле, 79), Лаймер (Собослаи, 70), Ольмо (Форсберг, 64), Айдара, Нкунку, Андре Силва (Поульсен, 64).
КельнШвэбе, Шмитц, Килиан, Хюберс, Хектор, Кайнц (Любичич, 62), Дуда (Ут, 62), Схири (Острак, 85), Озджан, Тильманн (Шиндлер, 62), Андерссон (Лемперле, 85).
Предупреждения:
Тильманн (9), Хюберс (35), Гвардиол (61).

 

Боруссия М – Аугсбург
Дата проведения
12 февраля, 17.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Айнтрахт Ф – Вольфсбург
Дата проведения
12 февраля, 17.30, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Гройтер – Герта
Дата проведения
12 февраля, 17.30, «Тролли-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Бохум – Бавария
Дата проведения
12 февраля, 17.30, «Рурштадион»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Фрайбург – Майнц
Дата проведения
12 февраля, 17.30, «Europa-Park Stadion»
превью матча онлайн статистика

 

Байер – Штутгарт
Дата проведения
12 февраля, 20.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика

 

Унион Берлин – Боруссия Д
Дата проведения
13 февраля, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика

 

Хоффенхайм – Арминия
Дата проведения
13 февраля, 19.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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