Чемпионат Германии. «Лейпциг» победил «Кельн»

В пятницу в первом матче 22-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» победил «Кельн» (3:1).
В субботу «Бавария» на выезде сыграет с «Бохумом», а «Байер» дома встретится со «Штутгартом».
В воскресенье «Унион» будет играть с дортмундской «Боруссией».
22-й тур
- Дата проведения
- 11 февраля, 22.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Хенрихс, Орбан, Клостерманн (Симакан, 70), Гвардиол, Анхелиньо (Мукиеле, 79), Лаймер (Собослаи, 70), Ольмо (Форсберг, 64), Айдара, Нкунку, Андре Силва (Поульсен, 64).
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Кельн –
Швэбе, Шмитц, Килиан, Хюберс, Хектор, Кайнц (Любичич, 62), Дуда (Ут, 62), Схири (Острак, 85), Озджан, Тильманн (Шиндлер, 62), Андерссон (Лемперле, 85).
- Дата проведения
- 12 февраля, 17.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 12 февраля, 17.30, «Коммерцбанк-Арена»
- Дата проведения
- 12 февраля, 17.30, «Тролли-Арена»
- Дата проведения
- 12 февраля, 17.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 12 февраля, 17.30, «Europa-Park Stadion»
- Дата проведения
- 12 февраля, 20.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 13 февраля, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 13 февраля, 19.30, «ПреЗеро-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.