Чемпионат Германии. «Лейпциг» победил «Кельн»

В пятницу в первом матче 22-го тура Бундеслиги победил (3:1).

В субботу на выезде сыграет с «Бохумом», а дома встретится со .

В воскресенье будет играть с дортмундской «Боруссией».

Чемпионат Германии

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги