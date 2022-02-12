«Чалов согласился сократить вдвое зарплату, чтобы уехать в «Базель». Шнякин о форварде ЦСКА

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Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин прокомментировал обстоятельства перехода форварда Федора Чалова в аренду из ЦСКА в «Базель».

«Немного о российском футболе, зарплатах и адекватности. Уже редкое, интригующее сочетание, правда?

Узнал тут, что Федя Чалов согласился сократить вдвое зарплату, чтобы уехать в «Базель» на половину сезона. Иначе не срослось бы.

Не подвиг, конечно, это да. Но момент, подсвечивающий его желание играть и пробовать», – написал Шнякин.

Дебют Чалова за «Базель»: 89 минут, желтая, 32 касания, 2 удара, попадание в штангу, 60% точных пасов

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