«Чалов согласился сократить вдвое зарплату, чтобы уехать в «Базель». Шнякин о форварде ЦСКА

Ведущий «Матч ТВ» прокомментировал обстоятельства перехода форварда в аренду из в .

«Немного о российском футболе, зарплатах и адекватности. Уже редкое, интригующее сочетание, правда?

Узнал тут, что Федя Чалов согласился сократить вдвое зарплату, чтобы уехать в «Базель» на половину сезона. Иначе не срослось бы.

Не подвиг, конечно, это да. Но момент, подсвечивающий его желание играть и пробовать», – написал Шнякин.

Дебют Чалова за «Базель»: 89 минут, желтая, 32 касания, 2 удара, попадание в штангу, 60% точных пасов