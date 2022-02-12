Степанова о Путине: «Надеюсь, сегодня я сделала все возможное, чтобы президент России полюбил лыжи!»

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала свое выступление в эстафете на 4х5 км на Олимпиаде в Пекине, где Россия выиграла золото.
Ранее Вероника заявила: «Меня очень возмутило, что президент не любит лыжи. Сделаем все возможное, чтобы смотрел».
– Ты говорила, что Владимир Владимирович Путин недостаточно обращает внимание на лыжи? Думаешь, теперь все изменится?
– Надеюсь, сегодня я сделала все возможное, чтобы президент полюбил лыжи! Неужели, после такого он не будет смотреть лыжные гонки?
– У тебя на маске написано We will ROC you! Почему такая надпись?
– Потому что это наш девиз! Был еще вариант написать что-то про Камчатку, но решила взять наш знаменитый хэштег, – сказала Степанова.
Так мы праздновали золото в лыжах! Крики, слезы, обнимашки – когда не побеждаешь 16 лет, можно все