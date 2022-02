Степанова о Путине: «Надеюсь, сегодня я сделала все возможное, чтобы президент России полюбил лыжи!»

Российская лыжница прокомментировала свое выступление в эстафете на 4х5 км на в Пекине, где Россия выиграла золото.

Ранее Вероника заявила: «Меня очень возмутило, что президент не любит лыжи. Сделаем все возможное, чтобы смотрел».

– Ты говорила, что Владимир Владимирович Путин недостаточно обращает внимание на лыжи? Думаешь, теперь все изменится?

– Надеюсь, сегодня я сделала все возможное, чтобы президент полюбил лыжи! Неужели, после такого он не будет смотреть лыжные гонки?

– У тебя на маске написано We will ROC you! Почему такая надпись?

– Потому что это наш девиз! Был еще вариант написать что-то про Камчатку, но решила взять наш знаменитый хэштег, – сказала Степанова.

Так мы праздновали золото в лыжах! Крики, слезы, обнимашки – когда не побеждаешь 16 лет, можно все