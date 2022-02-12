Орлов о Сафонове: «Играть в «Зените» – значит играть в ЛЧ. Клуб не поскупился бы на такой трансфер, мне кажется»

Журналист Геннадий Орлов отреагировал на информацию об интересе к вратарю Матвею Сафонову.

«Нужен ли «Зениту» вратарь? Такая проблема, на мой взгляд, существует. Одоевский еще слишком молод. Кержаков, безусловно, обладает определенным уровнем, но все-таки меня тревожит позиция на последнем рубеже. Нужен голкипер для Лиги чемпионов.

Сафонов? Но отдаст ли его Галицкий? Все зависит от Матвея. Играть в «Зените» – значит играть в Лиге чемпионов.

Конечно, если бы он пришел в питерскую команду, то для сине-бело-голубых это был бы хороший вариант. Мне кажется, «Зенит» не поскупился бы на такой трансфер. Но это все пока просто рассуждения», – сказал Орлов.