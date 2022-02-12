Допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой, сданные во время чемпионата Европы в Таллине в январе были проверены быстрее, чем пробы с декабрьского чемпионата России в Санкт-Петербурге.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к ситуации источник, анализ проводила одна и та же антидопинговая лаборатория в Стокгольме.

Ранее сообщалось, что причиной задержки результатов декабрьской пробы стала вспышка ковида среди персонала лаборатории.

После командного турнира на Олимпиаде в Пекине, где сборная России выиграла золото, стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит дело Валиевой 13 февраля.

Проба Валиевой – положительная, МОК, ISU и WADA настаивают на отстранении. Онлайн. Live