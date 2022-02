Леброн Джеймс обошел Карима Абдул-Джаббара и стал рекордсменом в истории НБА по количеству очков, набранных в регулярных чемпионатах и плей-офф

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс обошел легенду НБА Карима Абдул-Джаббара по количеству очков, набранных за карьеру в регулярных чемпионатах и плей-офф, и стал рекордсменом в истории лиги по этому показателю.

Джеймс достиг исторической отметки, набрав свое 44 152-е очко в карьере дальним броском в третьей четверти гостевого матча «Лейкерс» против «Голден Стэйт». Член Зала славы Абдул-Джаббар завершил карьеру с 44 149 очками на своем счету.

Джеймс, Абдул-Джаббар и — единственные игроки в истории лиги, набравшие более 40 000 очков в регулярных чемпионатах и плей-офф.

37-летний Леброн уже является лидером по результативности в играх плей-офф (7 631 очко в 266 матчах), но остается третьим в таблице лидеров по количеству очков в регулярных чемпионатах.

