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    НБА. «Голден Стэйт» принимает «Лейкерс», «Майами» сыграет с «Бруклином» и другие матчи

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    Сегодня, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей.

    Один из лидеров сезона «Голден Стэйт» Стефена Карри примет «Лейкерс», обновленная «Филадельфия» сыграет с «Кливлендом», а «Майами» встретится с «Бруклином».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Портленд – Нью-Йорк
    Дата проведения
    13 февраля, 01.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Мемфис
    Дата проведения
    13 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Сакраменто
    Дата проведения
    13 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Сан-Антонио
    Дата проведения
    13 февраля, 03.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Кливленд
    Дата проведения
    13 февраля, 03.30, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Торонто – Денвер
    Дата проведения
    13 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Чикаго – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    13 февраля, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Майами – Бруклин
    Дата проведения
    13 февраля, 04.00, «FTX Arena»
    Онлайн матча

    Даллас – Клипперс
    Дата проведения
    13 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Лейкерс
    Дата проведения
    13 февраля, 04.30, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Орландо
    Дата проведения
    13 февраля, 05.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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