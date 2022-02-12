НБА. «Голден Стэйт» принимает «Лейкерс», «Майами» сыграет с «Бруклином» и другие матчи

Сегодня, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей.

Один из лидеров сезона Стефена Карри примет «Лейкерс», обновленная сыграет с , а встретится с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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