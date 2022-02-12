НБА. «Голден Стэйт» принимает «Лейкерс», «Майами» сыграет с «Бруклином» и другие матчи

Сегодня, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей.
Один из лидеров сезона «Голден Стэйт» Стефена Карри примет «Лейкерс», обновленная «Филадельфия» сыграет с «Кливлендом», а «Майами» встретится с «Бруклином».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 февраля, 01.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 13 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 13 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 13 февраля, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 13 февраля, 03.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 13 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 13 февраля, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 13 февраля, 04.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 13 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 13 февраля, 04.30, «Chase Center»
- Дата проведения
- 13 февраля, 05.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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