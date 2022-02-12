РФС сообщил клубам, что Fan ID в РПЛ начнет работать с июля («РБ Спорт»)

готовится к запуску Fan ID в РПЛ.

По информации «РБ Спорт», клубам сообщили, что система начнет работать в России с июля. До этого времени клубы должны будут подготовиться и проверить всех игроков на отсутствие запретов для получения Fan ID.

В начале февраля в Сочи прошел семинар по лицензированию клубов. На нем РФС объявил представителям команд, что футболисты, тренеры и персонал будут обязаны оформить Fan ID для попадания на стадион, как и болельщики.

На этом семинаре директор по развитию РФС Максим Митрофанов также заявил клубам, что новая пропускная система начнет работать с июля.

Законопроект о внедрении Fan ID во внутренних соревнованиях в России был принят в середине декабря. Его действие начнется с 1 июня 2022 года. На данный момент Минцифры РФ совместно с Госдумой создает регламент действия данного закона. При этом фанаты 15 клубов объявили о бойкоте матчей, пока законопроект не будет отменен.