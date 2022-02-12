Месси получил 4 балла из 10 за игру с «Ренном» от Le Parisien – ниже нет ни у кого в «ПСЖ»

Теги Ренн ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция рейтинги Юлиан Дракслер Кейлор Навас Маркиньос Хуан Бернат Марко Верратти Леандро Паредес Преснель Кимпембе Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Хави Симонс Футбол

Французская газета Le Parisien оценила выступления футболистов «ПСЖ» в матче 24-го тура Лиги 1 с «Ренном» (1:0).

Форвард Лионель Месси, отдавший голевой пас нападающему Килиану Мбаппе на третьей добавленной ко второму тайму минуте, получил 4 балла из 10. Ниже нет ни у кого, столько же – у хавбеков Леандро Паредеса и Юлиана Дракслера.

Другие игроки получили следующие баллы: Кейлор Навас – 6, Хуан Бернат – 5, Преснель Кимпембе – 6,5, Маркиньос – 6,5, Ашраф Хакими – 4,5, Марко Верратти – 5,5, Хави Симонс – 5, Килиан Мбаппе – 6,5.

Месси получил 4 балла из 10 от L’Équipe за матч с «Ренном» – хуже лишь у Дракслера. Лео сделал ассист

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