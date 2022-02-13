Эмбиид набрал 40 очков, 14 подборов и 10 передач в победном матче против «Кавальерс»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл – 40 очков, 14 подборов и 10 передач – в победном домашнем матче против «Кливленда» (103:93).
«Сиксерс» находятся в ожидании дебюта Джеймса Хардена, который был приобретен командой перед дедлайном.
Эмбиид завершил встречу с 11 из 22 с игры, включая 4 из 5 из-за дуги, и 14 из 15 с линии штрафных. Также на счету центрового 3 перехвата и 4 потери за 33 минуты.
Эмбиид набирает как минимум 25 очков на протяжении 23 матчей подряд.
Джоэл стал первым с 1968 года игроком «Филадельфии», который сделал трипл-дабл с 40 очками. Последним, кому это удалось, был легендарный Уилт Чемберлен. А лидером по количеству матчей с 40 очками среди действующих игроков является новый одноклубник Эмбиида Джеймс Харден.
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