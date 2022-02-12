«Реал» и «Вильярреал» не забили голов – 0:0. Бэйл отыграл 74 минуты

«Реал» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0) в 24-м туре Ла Лиги.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Не игравший за мадридскую команду с августа вингер Гарет Бэйл вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.
- Дата проведения
- 12 февраля, 18.15, «Эстадио де ла Серамика»
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Вильярреал –
Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Педраса (Эступиньян, 74), Парехо, Иборра (Тригерос, 67), Ло Чельсо (Орье, 87), Чуквуэзе (Пино, 74), Данджума (Диа, 67).
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Марсело (Начо, 82), Кроос, Каземиро, Вальверде (Модрич, 78), Бэйл (Йович, 74), Асенсио (Родриго, 78), Винисиус Жуниор (Азар, 82).