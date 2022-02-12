«Реал» и «Вильярреал» не забили голов – 0:0. Бэйл отыграл 74 минуты

на выезде сыграл вничью с (0:0) в 24-м туре Ла Лиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Не игравший за мадридскую команду с августа вингер Гарет Бэйл вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги