«Реал» и «Вильярреал» не забили голов – 0:0. Бэйл отыграл 74 минуты

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«Реал» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0) в 24-м туре Ла Лиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Не игравший за мадридскую команду с августа вингер Гарет Бэйл вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.

Вильярреал – Реал Мадрид 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
12 февраля, 18.15, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча текстовый онлайн статистика
ВильярреалРульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Педраса (Эступиньян, 74), Парехо, Иборра (Тригерос, 67), Ло Чельсо (Орье, 87), Чуквуэзе (Пино, 74), Данджума (Диа, 67).
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Марсело (Начо, 82), Кроос, Каземиро, Вальверде (Модрич, 78), Бэйл (Йович, 74), Асенсио (Родриго, 78), Винисиус Жуниор (Азар, 82).
Предупреждения:
Милитао (23), Фойт (23), Асенсио (29), Бэйл (45), Альбиоль (51), Каземиро (88).

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