Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Наполи», «Лацио» разгромил «Болонью»

В 25-м туре итальянской Серии А в субботу «Лацио» крупно обыграл «Болонью» (3:0), в матче лидеров таблицы противостоит .

В воскресенье примет «Сампдорию», а Алексея Миранчука сыграет с .

Завершится тур в понедельник матчем «Специя» – «Фиорентина».

Чемпионат Италии

25-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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