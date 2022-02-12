Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Наполи», «Лацио» разгромил «Болонью»

В 25-м туре итальянской Серии А в субботу «Лацио» крупно обыграл «Болонью» (3:0), в матче лидеров таблицы «Наполи» противостоит «Интеру».
В воскресенье «Милан» примет «Сампдорию», а «Аталанта» Алексея Миранчука сыграет с «Ювентусом».
Завершится тур в понедельник матчем «Специя» – «Фиорентина».
25-й тур
- Дата проведения
- 12 февраля, 17.00, «Стадио Олимпико»
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Лацио –
Стракоша, Габаррон (Раду, 78), Луис Фелипе, Марушич, Лейва (Катальди, 66), Луис Альберто, Милинкович-Савич (Башич, 83), Ладзари, Дзакканьи (Моро, 78), Педро (Фелипе Андерсон, 66), Иммобиле.
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Болонья –
Скорупски, Хики (Виньято, 78), Медель, Сумаоро (Бонифаци, 58), Теате, Дейкс (Касиус, 46), Сориано (Барроу, 46), Сванберг, Схаутен (Эбишер, 66), Арнаутович, Орсолини.
- Предупреждения:
- Сванберг (20), Луис Альберто (40), Медель (45), Лейва (59).
- Дата проведения
- 12 февраля, 20.00, «Сан-Паоло»
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Наполи –
Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски, Фабиан Руис, Инсинье, Политано (Элмаз, 26), Осимхен.
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Интер –
Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Димарко, Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес.
- Дата проведения
- 12 февраля, 22.45, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 13 февраля, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 13 февраля, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 13 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 13 февраля, 17.00, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 13 февраля, 20.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 13 февраля, 22.45, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 14 февраля, 22.45, «Альберто Пикко»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.