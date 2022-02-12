Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Наполи», «Лацио» разгромил «Болонью»

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В 25-м туре итальянской Серии А в субботу «Лацио» крупно обыграл «Болонью» (3:0), в матче лидеров таблицы «Наполи» противостоит «Интеру».

В воскресенье «Милан» примет «Сампдорию», а «Аталанта» Алексея Миранчука сыграет с «Ювентусом».

Завершится тур в понедельник матчем «Специя» – «Фиорентина». 

Чемпионат Италии

25-й тур

Лацио – Болонья 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
12 февраля, 17.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 13, пенальти Иммобиле, 2:0 – 53 Дзакканьи, 3:0 – 63 Дзакканьи.
ЛациоСтракоша, Габаррон (Раду, 78), Луис Фелипе, Марушич, Лейва (Катальди, 66), Луис Альберто, Милинкович-Савич (Башич, 83), Ладзари, Дзакканьи (Моро, 78), Педро (Фелипе Андерсон, 66), Иммобиле.
БолоньяСкорупски, Хики (Виньято, 78), Медель, Сумаоро (Бонифаци, 58), Теате, Дейкс (Касиус, 46), Сориано (Барроу, 46), Сванберг, Схаутен (Эбишер, 66), Арнаутович, Орсолини.
Предупреждения:
Сванберг (20), Луис Альберто (40), Медель (45), Лейва (59).

 

Наполи – Интер 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
12 февраля, 20.00, «Сан-Паоло»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 7, пенальти Инсинье, 1:1 – 47 Джеко.
НаполиОспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски, Фабиан Руис, Инсинье, Политано (Элмаз, 26), Осимхен.
ИнтерХанданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Димарко, Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес.
Предупреждения:
Инсинье (37), Брозович (60).

 

Торино – Венеция
Дата проведения
12 февраля, 22.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

 

Милан – Сампдория
Дата проведения
13 февраля, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – Удинезе
Дата проведения
13 февраля, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

Дженоа – Салернитана
Дата проведения
13 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Эмполи – Кальяри
Дата проведения
13 февраля, 17.00, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика

 

Сассуоло – Рома
Дата проведения
13 февраля, 20.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта – Ювентус
Дата проведения
13 февраля, 22.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика

 

Специя – Фиорентина
Дата проведения
14 февраля, 22.45, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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