Олимпиада-2022. Фигурное катание. Синицина и Кацалапов, Пападакис и Сизерон, Степанова и Букин, Дэвис и Смолкин выступят с ритм-танцем

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12 февраля на Олимпийских играх-2022 в Пекине танцевальные дуэты выступят с ритм-танцем. Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. 

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – в 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – на Первом канале.

Первая разминка

1. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия)

2. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

3. Александра НазароваМаксим Никитин (Украина)

4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

Вторая разминка

5. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)

6. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)

7. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)

8. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)

Третья разминка

9. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 15:29

10. Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения)

11. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай)

12. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада)

13. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)

Четвертая разминка

14. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)

15. Лоуренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

16. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 16:38

17. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

18. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

Пятая разминка

19. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 17:05

20. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

21. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

22. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

23. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США)

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