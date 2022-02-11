Олимпиада-2022. Фигурное катание. Синицина и Кацалапов, Пападакис и Сизерон, Степанова и Букин, Дэвис и Смолкин выступят с ритм-танцем

12 февраля на Олимпийских играх-2022 в Пекине танцевальные дуэты выступят с ритм-танцем. Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Пекин, Китай
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – в 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – на Первом канале.
Первая разминка
1. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия)
2. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
3. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)
4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
Вторая разминка
5. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)
6. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)
7. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)
8. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
Третья разминка
9. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 15:29
10. Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения)
11. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай)
12. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада)
13. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
Четвертая разминка
14. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)
15. Лоуренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
16. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 16:38
17. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
18. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
Пятая разминка
19. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 17:05
20. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
21. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
22. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
23. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США)