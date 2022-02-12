Олимпиада-2022. Россия сыграет с Чехией, Канада уступила США, Германия – Китай

В Пекине продолжается мужской олимпийский хоккейный турнир.
Сборная России сыграет против Чехии, Канада проиграла США (2:4), Германия проверяет на прочность Китай.
Пекин-2022
Олимпийский хоккейный турнир
Групповой этап
Группа В
- Дата проведения
- 12 февраля, 16.10, «National Indoor Stadium»
- Дата проведения
- 12 февраля, 16.10, «Cadillac Arena»
Положение команд: Россия – 6 (2), Дания – 3 (2), Чехия – 2 (2), Швейцария – 1 (2). В плей-офф выходят все команды.
Группа А
- Дата проведения
- 12 февраля, 07.10, «National Indoor Stadium»
- 1:0 – 2 Робинсон (Хо-Сэнг, Э.Стаал)
- 1:1 – 3 Миле (О'Нилл, Кэмпфер)
- 1:2 – 19 Майерс (Фаррелл, Сэндерсон)
- 1:3 – 23 Бриссон (Шор)
- 2:3 – 35 Найт (Уинник)
- 2:4 – 47 Агостино (Миле)
- Дата проведения
- 12 февраля, 11.40, «National Indoor Stadium»
Положение команд: США – 6 (2), Канада – 3 (2), Германия – 0 (1), Китай – 0 (1). В плей-офф выходят все команды.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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