Олимпиада-2022. Россия сыграет с Чехией, Канада уступила США, Германия – Китай

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В Пекине продолжается мужской олимпийский хоккейный турнир.

Сборная России сыграет против ЧехииКанада проиграла США (2:4), Германия проверяет на прочность Китай.

Пекин-2022

Олимпийский хоккейный турнир

Групповой этап

Группа В

Россия – Чехия
Дата проведения
12 февраля, 16.10, «National Indoor Stadium»
Онлайн матча Видео

 

Швейцария – Дания
Дата проведения
12 февраля, 16.10, «Cadillac Arena»
Онлайн матча Видео

Положение команд: Россия – 6 (2), Дания – 3 (2), Чехия – 2 (2), Швейцария – 1 (2). В плей-офф выходят все команды.

Группа А

Канада – США 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Дата проведения
12 февраля, 07.10, «National Indoor Stadium»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Робинсон (Хо-Сэнг, Э.Стаал)
1:1 – 3 Миле (О'Нилл, Кэмпфер)
1:2 – 19 Майерс (Фаррелл, Сэндерсон)
1:3 – 23 Бриссон (Шор)
2:3 – 35 Найт (Уинник)
2:4 – 47 Агостино (Миле)
Вратари: Паскуале 23/27 – Манн 35/37.

 

Германия – Китай 2:0 (1 период)
Дата проведения
12 февраля, 11.40, «National Indoor Stadium»
Онлайн матча Видео
1:0 – 14 Брандт ()
2:0 – 17 Хольцер (Кагун)

Положение команд: США – 6 (2), Канада – 3 (2), Германия – 0 (1), Китай – 0 (1). В плей-офф выходят все команды.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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