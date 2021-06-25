Роналду поедет домой? Букмекеры не верят в победу Португалии

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После первого тайма в Севилье сборная Бельгии ведет с минимальным счетом 1:0.

Фаворитом считается команда из Бенилюкса. «Фонбет» предлагает коэффициент 1.43 на победу Лукаку и его партнеров в формате двух таймов! А если говорить о выходе в четвертьфинал любым способом – 1.25!

Роналду и другие португальцы точно не намерены вылетать уже сегодня! Но их шансы сильно ниже, чем у бельгийцев. Коэффициент на победу сборной Португалии в основное время – 9.50, на выход в следующий раунд – 4.40.

В схватке двух статусных сборных может случиться что угодно. Но в ваших силах обеспечить себе хорошее настроение: используйте фрибет 1500 рублей, который дарит «Фонбет»!

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