Роналду поедет домой? Букмекеры не верят в победу Португалии

После первого тайма в Севилье сборная Бельгии ведет с минимальным счетом 1:0.

Фаворитом считается команда из Бенилюкса. «Фонбет» предлагает коэффициент 1.43 на победу Лукаку и его партнеров в формате двух таймов! А если говорить о выходе в четвертьфинал любым способом – 1.25!

Роналду и другие португальцы точно не намерены вылетать уже сегодня! Но их шансы сильно ниже, чем у бельгийцев. Коэффициент на победу сборной Португалии в основное время – 9.50, на выход в следующий раунд – 4.40.

В схватке двух статусных сборных может случиться что угодно. Но в ваших силах обеспечить себе хорошее настроение: используйте фрибет 1500 рублей, который дарит «Фонбет»!