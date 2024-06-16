Презентацию Мбаппе в «Реале» посетит Зидан. В клубе рассчитывают, что церемония будет популярнее, чем у Роналду – тогда на «Бернабеу» пришли 85 000 зрителей
Зинедин Зидан будет присутствовать на презентации Килиана Мбаппе в «Реале».
На презентации Криштиану Роналду на «Бернабеу» после его перехода из «Манчестер Юнайтед» в 2009 году присутствовало около 85 000 зрителей.
В «Реале» рассчитывают, что презентация Килиана Мбаппе станет самой громкой в истории клуба и превзойдет церемонию с Роналду.
Мадридский клуб готовит зрелищное мероприятие и назначил дату презентации Мбаппе на 16 июля, через два дня после окончания чемпионата Европы.
Одной из причин выбора этой даты стало то, что в этом случае Зинедин Зидан сможет приехать и поучаствовать в церемонии на «Сантьяго Бернабеу».
Зидан представит своего соотечественника. Напомним, что Альфредо Ди Стефано и Эйсебио сопровождали Роналду во время его презентации после перехода в мадридский клуб.
А так конечно сравнивать церемонию Роналду и Мбаппе неправильно
Роналду в 24 года когда переходил добился в разы больше (дада, учитывая что у Мбаппе чм (с крутейшей сборной))
Роналду приходил как многократный чемпион Англии и всех её кубков, победитель Лиги Чемпионов, обладатель ЗМ, европейской сезонной ЗБ, званий лучшего футболиста мира от разных изданий и тд.
Мбаппе приходит как обладатель ЧМ со сборной Франции (и личные награды того турнира) и глобально все. Куча трофеев за ПСЖ во Франции, окей, есть GB, вроде все.
Индивидуально по наградам Роналду как раз впереди на момент прихода.
Роналду приходил уже обладателем ЗМ
Белый и пушистый
Не думаю, что тут будет больше
https://youtu.be/1jjtZNshs7c?feature=shared