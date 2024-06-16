Презентацию Мбаппе в «Реале» посетит Зидан. В клубе рассчитывают, что церемония будет популярнее, чем у Роналду – тогда на «Бернабеу» пришли 85 000 зрителей

Зинедин Зидан будет присутствовать на презентации Килиана Мбаппе в «Реале».

На презентации на «Бернабеу» после его перехода из « » в 2009 году присутствовало около 85 000 зрителей.

В « » рассчитывают, что презентация станет самой громкой в истории клуба и превзойдет церемонию с Роналду.

Мадридский клуб готовит зрелищное мероприятие и назначил дату презентации Мбаппе на 16 июля, через два дня после окончания чемпионата Европы.

Одной из причин выбора этой даты стало то, что в этом случае сможет приехать и поучаствовать в церемонии на « ».

Зидан представит своего соотечественника. Напомним, что Альфредо Ди Стефано и сопровождали Роналду во время его презентации после перехода в мадридский клуб.