Презентацию Мбаппе в «Реале» посетит Зидан. В клубе рассчитывают, что церемония будет популярнее, чем у Роналду – тогда на «Бернабеу» пришли 85 000 зрителей

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Зинедин Зидан будет присутствовать на презентации Килиана Мбаппе в «Реале».

На презентации Криштиану Роналду на «Бернабеу» после его перехода из «Манчестер Юнайтед» в 2009 году присутствовало около 85 000 зрителей. 

В «Реале» рассчитывают, что презентация Килиана Мбаппе станет самой громкой в истории клуба и превзойдет церемонию с Роналду. 

Мадридский клуб готовит зрелищное мероприятие и назначил дату презентации Мбаппе на 16 июля, через два дня после окончания чемпионата Европы.

Одной из причин выбора этой даты стало то, что в этом случае Зинедин Зидан сможет приехать и поучаствовать в церемонии на «Сантьяго Бернабеу».

Зидан представит своего соотечественника. Напомним, что Альфредо Ди Стефано и Эйсебио сопровождали Роналду во время его презентации после перехода в мадридский клуб.

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23 комментария
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Кому если не Зидану быть на презентации своего соотечественника)
А так конечно сравнивать церемонию Роналду и Мбаппе неправильно
Роналду в 24 года когда переходил добился в разы больше (дада, учитывая что у Мбаппе чм (с крутейшей сборной))
+23
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+22
Бедный Ригобер мнется, но достает-таки билеты на РМ, чтобы живьём посмотреть на будущих обладателей ЗМ
+18
-7
+11
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Водку впервые попробовал?
+14
-3
+11
Ответ Log in
Тащемта, Мбаппе добился куда большего, чем Роналду на момент перехода. Именно за счёт сборных, где он играл важную роль, и его не съедал Кэшли Коул. Оцените роль Пак Джи Суна, Тевеса или Руни в переходе Роналду в Реал заодно
"Куда большего" это куда?
Роналду приходил как многократный чемпион Англии и всех её кубков, победитель Лиги Чемпионов, обладатель ЗМ, европейской сезонной ЗБ, званий лучшего футболиста мира от разных изданий и тд.
Мбаппе приходит как обладатель ЧМ со сборной Франции (и личные награды того турнира) и глобально все. Куча трофеев за ПСЖ во Франции, окей, есть GB, вроде все.
Индивидуально по наградам Роналду как раз впереди на момент прихода.
+8
0
+8
Ответ Log in
Бедный Ригобер мнется, но достает-таки билеты на РМ, чтобы живьём посмотреть на будущих обладателей ЗМ
Его Игорек не отпустит,ведь у Игорька на Регину другие планы!😉😉
+8
-2
+6
Как думаете,если бы Ригобеке сказали,ты совершаешь ужасные непотребства и Мбаппе перейдет в Барселону,то на что был бы готов Ригобека?))
+7
-3
+4
Ответ Log in
Бедный Ригобер мнется, но достает-таки билеты на РМ, чтобы живьём посмотреть на будущих обладателей ЗМ
Забавно, что каждый пост про ригоберку уже через секунду после публикации получает минус.
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С чего должно больше прийти?

Роналду приходил уже обладателем ЗМ

Белый и пушистый

Не думаю, что тут будет больше
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Ну если ещё испанские черепахи до 16-го успеют дойти до Бернабеу, чтобы посмотреть на своего, то точно превзойдет.
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пригласите Ротенберга, он вам правильно посчитает
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При всем величии Переса, но у него до сих пор сильно подгорает от того, что приход Роналду полностью ассоциируется с именем Кальдерона и остается величайшим в Реале. То вначале пытался всеми силами на этот пост поставить Бэйла, теперь Мбаппе :)
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Мбаппе придется речь толкать :
https://youtu.be/1jjtZNshs7c?feature=shared
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Переход Роналду в Реал и его презентация это совсем другая история, Кришу было всего 24 года, а МЮ был вынужден отпустить свою суперзвезду, и Роналду полностью оправдал свой трансфер, став легендой Реала, станет ли таким Киллиан?, время покажет, но от его перехода нету тех эмоций как от трансфера Криша в Реал
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Ответ Саша Петров
Водку впервые попробовал?
Там все серьезнее и запущено
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Ответ ОттоДракула
Забавно, что каждый пост про ригоберку уже через секунду после публикации получает минус.
Печально, что они закрывают себе комментарии. Всей толпой)
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Ответ Log in
Тащемта, Мбаппе добился куда большего, чем Роналду на момент перехода. Именно за счёт сборных, где он играл важную роль, и его не съедал Кэшли Коул. Оцените роль Пак Джи Суна, Тевеса или Руни в переходе Роналду в Реал заодно
Роналлу с ЛЧ, АПЛ, ЗМ и лучшим бомбардиром ЛЧ и АПЛ. Победа на ЧМ рядом не стоит, просто повезло, что он француз
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