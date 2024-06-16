Спаллетти о 2:1 с Албанией: «Я увидел много хорошего, но Италия могла несколько раз пойти вперед и создать проблемы сопернику и не делала этого»
Лучано Спаллетти нашел недостатки в игре Италии с Албанией (2:1) на Евро-2024.
«Я увидел много хорошего, но все это должно к чему-то нас вести, иначе в чем смысл?
У нас несколько раз была возможность пойти вперед и создать сопернику большие проблемы, но мы этого не делали. Мы хорошо начинали готовить атаку, но затем отступали. Мы слишком быстро передумывали идти дальше.
Что касается Бареллы, то наша сборная способна справиться без любого игрока, потому что у нас 26 сильных футболистов в заявке. Разговоры о том, что все зависит от кого-то одного, не идут на пользу», – сказал главный тренер сборной Италии в интервью Rai 1.