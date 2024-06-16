Спаллетти о 2:1 с Албанией: «Я увидел много хорошего, но Италия могла несколько раз пойти вперед и создать проблемы сопернику и не делала этого»

Лучано Спаллетти нашел недостатки в игре Италии с Албанией (2:1) на Евро-2024.

«Я увидел много хорошего, но все это должно к чему-то нас вести, иначе в чем смысл?

У нас несколько раз была возможность пойти вперед и создать сопернику большие проблемы, но мы этого не делали. Мы хорошо начинали готовить атаку, но затем отступали. Мы слишком быстро передумывали идти дальше.

Что касается , то наша сборная способна справиться без любого игрока, потому что у нас 26 сильных футболистов в заявке. Разговоры о том, что все зависит от кого-то одного, не идут на пользу», – сказал главный тренер сборной в интервью Rai 1.